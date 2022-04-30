В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
54 минуты назад

На Украине арестовали 51 белорусскую цистерну с топливом

Lenta.ruиещё 2

На Украине арестовали 51 принадлежащую Белоруссии вагон-цистерну с дизельным топливом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение Территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

На Украине арестовали 51 белорусскую цистерну с топливом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, вагоны с тремя тысячами тонн белорусского и российского дизтоплива пересекли украинскую границу 23 февраля. Следователи Территориального управления ГБР Украины предполагают, что продукция предназначалась нефтяным компаниям, которые входят в сферу влияния главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

После вывода российских сил из Черниговской области ГБР Украины обратились в суд с ходатайством об аресте цистерн. Сейчас украинские власти принимают меры по их передаче Агентству по розыску и менеджменту активов, в дальнейшем их отдадут Вооруженным силам Украины (ВСУ). Отмечается, что несколько цистерн получили повреждения из-за боевых действия, однако после ремонта их также планируется отдать «на нужды государства».

Ранее сообщалось, что на Украине арестовали активы российского миллиардера Михаила Фридмана. По запросу прокуратуры был наложен арест на активы находящихся на Кипре компаний, общая сумма которых составляет около более 1,1 миллиарда рублей. Средства были размещены на счетах украинского банка.

В мире,Михаил Фридман,Виктор Медведчук,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители