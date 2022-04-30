На Украине арестовали 51 белорусскую цистерну с топливом

На Украине арестовали 51 принадлежащую Белоруссии вагон-цистерну с дизельным топливом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение Территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

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По данным ведомства, вагоны с тремя тысячами тонн белорусского и российского дизтоплива пересекли украинскую границу 23 февраля. Следователи Территориального управления ГБР Украины предполагают, что продукция предназначалась нефтяным компаниям, которые входят в сферу влияния главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

После вывода российских сил из Черниговской области ГБР Украины обратились в суд с ходатайством об аресте цистерн. Сейчас украинские власти принимают меры по их передаче Агентству по розыску и менеджменту активов, в дальнейшем их отдадут Вооруженным силам Украины (ВСУ). Отмечается, что несколько цистерн получили повреждения из-за боевых действия, однако после ремонта их также планируется отдать «на нужды государства».