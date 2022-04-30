Киев призвал жителей отказаться от вождения

Киевские муниципальные власти призвали жителей отказаться от вождения личных автомобилей, чтобы сохранить ограниченные запасы украинского газа для войск. Об этом сообщает The Washington Post.

«Очереди и рост цен на заправках наблюдаются во многих регионах нашей страны», — сказал он.

Президент заявил, что его правительство создаст «систему снабжения топливом» в течение двух недель, чтобы облегчить проблему «независимо от того, насколько сложной она может быть». Он добавил, что Украина также должна «взять у Евросоюза столько топлива, сколько сейчас нужно нашим гражданам».