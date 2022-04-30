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33 минуты назад

WP: Киев призвал жителей отказаться от вождения и экономить бензин из-за кризиса

Газета.Ru

Киевские муниципальные власти призвали жителей отказаться от вождения личных автомобилей, чтобы сохранить ограниченные запасы украинского газа для войск. Об этом сообщает The Washington Post.

Киев призвал жителей отказаться от вождения
Фото: DepositphotosDepositphotos

Вместо этого городская администрация призвала пассажиров пользоваться общественным транспортом.

По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский признал дефицит газа в Украине.

«Очереди и рост цен на заправках наблюдаются во многих регионах нашей страны», — сказал он.

Президент заявил, что его правительство создаст «систему снабжения топливом» в течение двух недель, чтобы облегчить проблему «независимо от того, насколько сложной она может быть». Он добавил, что Украина также должна «взять у Евросоюза столько топлива, сколько сейчас нужно нашим гражданам».

Ранее Зеленский заявил о желании страны получать из Европы недостающие объемы газа, предоставляя взамен электроэнергию. Соответствующее заявление он сделал в интервью польским СМИ.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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