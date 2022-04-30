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39 минут назад

Зеленский попросил ряд стран предоставить Украине своих военных в кратчайшие сроки

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским журналистам потребовал от своих союзников предоставить Киеву гарантии безопасности, а именно своих военных в самые кратчайшие сроки. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский попросил у союзников предоставить Украине своих военных
Фото: ReutersReuters

По мнению Зеленского, в странах Европы должна функционировать система, аналогичная телефону 911 в США, — только предоставляющая не гражданам, а государствам незамедлительную помощь при необходимости. По его словам, в соответствующих решениях должна быть «прописана конкретика» — – что в зависимости от той или иной угрозы получает государство — и они должны реализовываться в первые сутки после просьбы о помощи.

«Мы хотим попросить именно то, что нам нужно. Самое главное — это люди и сроки, сроки и люди, как бы это цинично не звучало. Считаю, что для нас наши гарантии безопасности должны быть в формуле «люди — часы»», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что страны Запада «услышали» Киев и стали поставлять то оружие, которое ему было нужно.

В мире,Владимир Зеленский,
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