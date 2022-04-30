Польше предсказали масштабную бедность из-за России

Польше грозит масштабная энергетическая бедность из-за введения эмбарго на уголь из России, пишет обозреватель Money.pl Агнешка Зелинска.

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По ее словам, прекращение поставок этого топлива станет серьезной проблемой. Так, в 2021 году цены на уголь уже достигли рекордного уровня, а после введения эмбарго станут еще выше, также начнутся проблемы с доступностью. Для отопления квартир уголь становится дефицитным, население скупает его, опасаясь перебоев, пишет издание.

«Дорогой уголь ударит в основном по беднейшим слоям населения. В зоне риска — мелкие фермеры и другие сельские жители, в том числе пенсионеры и люди с самым низким доходом. Это приведет к увеличению масштабов так называемой энергетической бедности в Польше», — заявила Зелинска.

Она привела мнение президента Национального совета сельскохозяйственных палат Виктора Шмулевича, по словам которого углем отапливаются не только дома, но и теплицы, курятники, поскольку это топливо дешевле и доступнее газа. Многие фермеры, по его словам, не имеют альтернативы и испытывают большие трудности.