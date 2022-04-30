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16 минут назад

США упростят въезд в страну для части россиян

Елена Прошина

Правительство президента США Джо Байдена планирует переманить российских специалистов путем смягчения визовых требований для ученых, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Bloomberg.

США упростят въезд в страну для части россиян
Фото: ТАССТАСС

«Президент Джо Байден хочет облегчить переезд в США высокопоставленных россиян, имеющих опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовым производством. Для этого в стране смягчат визовые требования», — пишет агентство.

Данная инициатива включена в дополнительный запрос Конгрессу. Она предлагает отменить правило, согласно которому российские специалисты должны иметь текущего работодателя. Как ожидается, схемой смогут воспользоваться магистры или доктора наук.

Напомним, в начале марта президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий целый ряд мер по поддержке российской сферы информационных технологий.

В соответствии с документом, на три года она будет освобождена от уплаты налога на прибыль и от многочисленных проверок различных инстанций. Всем организациям этой отрасли будут предоставляться кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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