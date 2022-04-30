США упростят въезд в страну для части россиян

Правительство президента США Джо Байдена планирует переманить российских специалистов путем смягчения визовых требований для ученых, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Bloomberg.
«Президент Джо Байден хочет облегчить переезд в США высокопоставленных россиян, имеющих опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовым производством. Для этого в стране смягчат визовые требования», — пишет агентство.
Данная инициатива включена в дополнительный запрос Конгрессу. Она предлагает отменить правило, согласно которому российские специалисты должны иметь текущего работодателя. Как ожидается, схемой смогут воспользоваться магистры или доктора наук.
Напомним, в начале марта президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий целый ряд мер по поддержке российской сферы информационных технологий.
В соответствии с документом, на три года она будет освобождена от уплаты налога на прибыль и от многочисленных проверок различных инстанций. Всем организациям этой отрасли будут предоставляться кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%.