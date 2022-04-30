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1 час назад

Ким Чен Ын призвал к «превентивному сдерживаю» врагов

Lenta.ru

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал «превентивно сдерживать» вражескую ядерную угрозу, пишет РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное информационное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын призвал к «превентивному сдерживаю» врагов
Фото: EPA-EFE/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN POOLEPA-EFE/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Политик встретился с командованием Корейской народной армии (КНА) во время военного парада. Выступая на мероприятии, Ким Чен Ын выразил желание КНДР сохранять «абсолютное преимущество» армии и «непрерывно улучшать» ее.

«Чтобы при необходимости превентивно и последовательно сдержать и разгромить все опасные попытки и угрожающие акции, включая продолжающуюся и ужесточающуюся ядерную угрозу со стороны враждебных сил», — передает агентство.

Лидер Северной Кореи призвал своих военачальников стремиться и поддерживать «абсолютное превосходство» Вооруженных сил КНДР. По его словам, страна должна иметь «огромную наступательную и подавляющую военную мощь». Ким Чен Ын назвал эти факторы «спасательным кругом» и гарантией безопасности КНДР.

В марте Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Кроме того, Северная Корея осуществила четыре выстрела из реактивных систем залпового огня в стороны Желтого моря.

В мире,Чен Ким,
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