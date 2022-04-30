Ким Чен Ын призвал к «превентивному сдерживаю» врагов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал «превентивно сдерживать» вражескую ядерную угрозу, пишет РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное информационное агентство (ЦТАК).

Фото: EPA-EFE/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN POOL EPA-EFE/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Политик встретился с командованием Корейской народной армии (КНА) во время военного парада. Выступая на мероприятии, Ким Чен Ын выразил желание КНДР сохранять «абсолютное преимущество» армии и «непрерывно улучшать» ее.

«Чтобы при необходимости превентивно и последовательно сдержать и разгромить все опасные попытки и угрожающие акции, включая продолжающуюся и ужесточающуюся ядерную угрозу со стороны враждебных сил», — передает агентство.

Лидер Северной Кореи призвал своих военачальников стремиться и поддерживать «абсолютное превосходство» Вооруженных сил КНДР. По его словам, страна должна иметь «огромную наступательную и подавляющую военную мощь». Ким Чен Ын назвал эти факторы «спасательным кругом» и гарантией безопасности КНДР.