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9 минут назад

Ким Чен Ын призвал готовиться к превентивному сдерживанию ядерной угрозы

Газета.Ruиещё 1

Президент Северной Кореи Ким Чен Ын призвал военных быть готовыми к превентивным действиям для сдерживания ядерной угрозы. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын призвал готовиться к превентивному сдерживанию ядерной угрозы
Фото: ReutersReuters

На встрече с командным составом корейской армии он призвал военных быть готовыми «превентивно и тщательно подавить все опасные попытки и угрожающие действия, включая ядерные угрозы».

По его словам, только подавляющая военная мощь может гарантировать безопасность страны и народа.

Ранее сообщалось, что Северная Корея планирует провести первые с 2017 года ядерные испытания.

По данным издания, снимки со спутника, сделанные над ядерным полигоном КНДР в Пхунгери, свидетельствует о масштабной подготовке к испытаниям. На них можно увидеть новые здания и оборудование, а также перемещение стройматериалов.

Как отмечает газета, подготовка «идет полным ходом», а сами испытания могут пройти в период с мая по сентябрь этого года.

В мире,Чен Ким,
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