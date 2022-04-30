Ким Чен Ын призвал готовиться к превентивному сдерживанию ядерной угрозы

Президент Северной Кореи Ким Чен Ын призвал военных быть готовыми к превентивным действиям для сдерживания ядерной угрозы. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

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На встрече с командным составом корейской армии он призвал военных быть готовыми «превентивно и тщательно подавить все опасные попытки и угрожающие действия, включая ядерные угрозы».

По его словам, только подавляющая военная мощь может гарантировать безопасность страны и народа.

Ранее сообщалось, что Северная Корея планирует провести первые с 2017 года ядерные испытания.

По данным издания, снимки со спутника, сделанные над ядерным полигоном КНДР в Пхунгери, свидетельствует о масштабной подготовке к испытаниям. На них можно увидеть новые здания и оборудование, а также перемещение стройматериалов.