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6 минут назад

Германия поддержала санкции против импорта российского урана

Елена Прошина

Берлин поддержал новые санкции против России в отношении импорта энергоносителей, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

Германия поддержала санкции против импорта российского урана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, Германия согласилась запретить ввоз урана из РФ. По данным газеты, немецкий постпред озвучил новую позицию Берлина. По его словам, ФРГ согласна не только с ограничениями в отношении нефти, но также и с постепенным отказом от данного ресурса, а не только установлением предельной цены.

Кроме того, немецкие власти поддержали запрет на импорт российского урана. Этот вопрос обсуждали в начале недели. При этом инициатором рестрикций выступили Польша и страны Балтии.

Когда именно подобная мера может вступить в силу, не уточняется.

28 апреля глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, партнера российского «Газпрома», Марио Мерен сообщил, что Москва пересекла красные линии в партнерских отношениях с компаниями из Европы и продолжать вести бизнес на нынешних условиях уже невозможно. Мерен считает, что заменить российский газ вполне возможно, однако сделать это быстро не получится.

В мире,Марио Мерен,Газпром,ЕС,
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