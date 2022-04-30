Германия поддержала санкции против импорта российского урана

Берлин поддержал новые санкции против России в отношении импорта энергоносителей, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза.
Таким образом, Германия согласилась запретить ввоз урана из РФ. По данным газеты, немецкий постпред озвучил новую позицию Берлина. По его словам, ФРГ согласна не только с ограничениями в отношении нефти, но также и с постепенным отказом от данного ресурса, а не только установлением предельной цены.
Кроме того, немецкие власти поддержали запрет на импорт российского урана. Этот вопрос обсуждали в начале недели. При этом инициатором рестрикций выступили Польша и страны Балтии.
Когда именно подобная мера может вступить в силу, не уточняется.
28 апреля глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, партнера российского «Газпрома», Марио Мерен сообщил, что Москва пересекла красные линии в партнерских отношениях с компаниями из Европы и продолжать вести бизнес на нынешних условиях уже невозможно. Мерен считает, что заменить российский газ вполне возможно, однако сделать это быстро не получится.