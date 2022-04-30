В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
7 минут назад

Германия расширила список санкций против России

Ura.Ru

Германия поддержала новые антироссийские санкции против импорта энергоносителей, в том числе согласилась запретить ввоз урана из России. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов Европейского союза (ЕС).

Германия расширила список санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Постпред Германии при ЕС в среду объявил о новой позиции Берлина, заявив, что он не только согласен с нефтяными санкциями, но и активно поддерживает поэтапный отказ от нефти, а не просто ограничение цен, а также запрет на российский уран», — говорится в публикации.

По словам авторов, данную инициативу в ЕС наиболее активно продвигают Польша и страны Балтии.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза на следующей неделе могут согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти в рамках нового пакета санкций. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел пять пакетов санкций, часть из которых направлена на российские энергоресурсы. Однако глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран-участниц пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения его на голосование.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители