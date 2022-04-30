Германия расширила список санкций против России

«Постпред Германии при ЕС в среду объявил о новой позиции Берлина, заявив, что он не только согласен с нефтяными санкциями, но и активно поддерживает поэтапный отказ от нефти, а не просто ограничение цен, а также запрет на российский уран», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза на следующей неделе могут согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти в рамках нового пакета санкций. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел пять пакетов санкций, часть из которых направлена на российские энергоресурсы. Однако глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран-участниц пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения его на голосование.