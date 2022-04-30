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15 минут назад

В США призвали отстранить Байдена от власти из-за угрозы ядерной войны

Елена Прошина

Ситуация в экономике США и с военным арсеналом страны становится все хуже, а глава государства Джо Байден явно не осознает всю опасность положения дел в стране, заявил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News, передает «Пятый канал».

В США призвали отстранить Байдена от власти из-за угрозы ядерной войны
Фото: ReutersReuters

Согласно данным американских изданий, на которые сослался журналист, из-за активной военной помощи Украине у Вашингтона уже начались проблемы с собственным арсеналам. В случае серьезного вооруженного конфликта оставшихся у США боеприпасов может не хватить.

Также Карлсон отметил просьбу президента Соединенных Штатов к Конгрессу о выдаче дополнительно 33 миллиардов долларов в качестве помощи Киеву. По словам телеведущего, эта сумма значительно превышает ту, что запрашивал прошлый президент Дональд Трамп для строительства стены на границе с Мексикой.

Однако больше проблем с оборонным сегментом и экономическим в виде рекордной инфляции и перебоев с продовольствием телеведущего беспокоит поведение американского лидера. Fox News продемонстрировал кадры, на которых Байден заявляет о планах конфисковать имущество олигархов из России.

Журналист считает, что настало время вспомнить о 25-й поправке к Конституции, которая предусматривает отстранение президента от должности из-за его недееспособности.

Ведущий высказал опасение, что сейчас США переживают крайне опасный момент, а правительство ведет себя по-настоящему безрассудно.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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