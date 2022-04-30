Politico: Белый дом стал скучным при Байдене

Белый дом при нынешнем главе Соединенных Штатов Джо Байдене стал скучным, репортеры жалуются на негатив при общении с пресс-секретарем администрации Джен Псаки, а руководство телеканалов — на сокращение бюджетов на специальные проекты по освещению деятельности руководства государства, пишет в пятницу, 29 апреля, американская газета Politico.

Фото: whitehouse whitehouse

Собеседники издания из пула журналистов Белого дома отметили хорошую работу Псаки, однако заметили, что довольно часто общение с пресс-секретарем администрации США оставляет у репортеров не лучшие чувства.

По информации Politico, у телеканалов сокращаются бюджеты на спецпроекты, посвященные американскому истеблишменту, хуже продаются книги, посвященные Белому дому. Недавняя биография первой леди страны Джилл Байден разошлась тиражом всего лишь в 250 экземпляров в первую неделю, пишет РИА Новости.

Американское издание провело анализ редких перепалок администрации с журналистами и едкие замечания Байдена в адрес некоторых репортеров, резюмируя, что самые известные представители пула «часто являются отражением президентов, работу которых освещают».