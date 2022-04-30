Покинувшая «Азовсталь» семья рассказала о встречах с «Азовом»

«Это всегда были группки по три-по пять человек, не больше — до последних дней. Они живой интерес проявили к бункеру — потому что, во-первых, они увидели, что у нас есть генератор, есть электричество, есть условия. Он достаточно большой, комфортный. А мы там, мирные, сидим и занимаем», — заявила собеседница издания, добавив, что бойцы там обосновались и использовали мирных граждан в качестве прикрытия, не разрешая им эвакуироваться.