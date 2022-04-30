Лавров дал совет Молдавии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Молдавия должна беспокоиться в связи с попытками затянуть ее в НАТО, сообщает РИА Новости.
Так глава российской дипломатии ответил на вопрос, должна ли эта страна беспокоиться в связи со специальной военной операцией РФ на Украине.
«Они должны беспокоиться о своём собственном будущем, потому что их затаскивают в НАТО, и я не думаю, что это поможет безопасности Молдавии», — ответил глава МИД России.
«Цели специальной военной операции России на Украине были объявлены. Они состоят в том, чтобы защищать гражданское население на востоке Украины и следить за тем, чтобы не было никаких угроз с территории Украины для этого населения и для России. Вот и всё», — отметил Лавров.
24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.
Президент США Джо Байден назвал вторжение Москвы на Украину нарушением международного права, указав на то, что власти России отвергли все попытки США в решении проблемы безопасности.