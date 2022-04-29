Самолет с Шольцем вернулся в Берлин через Северный полюс

Правительственному самолету с канцлером Германии Олафом Шольцем, возвращавшимся из Японии в Берлин, пришлось пролететь через Северный полюс, чтобы обогнуть воздушное пространство России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Отмечается, что маршрут самолета Шольца Airbus A350 «Курт Шумахер» пролегал через территорию Аляски, Северного Ледовитого океана и Финляндию. Общая его протяженность составила 12 319 километров, а время в пути — примерно 13 часов 30 минут. Таким образом полет занял на 1 час и 20 минут больше, чем если бы самолет следовал по прямому маршруту через Китай и Россию.
В DPA добавили, что маршрут через Северный полюс является редкостью даже для опытных пилотов.
По пути в Токио самолет также облетел РФ. Маршрут пролегал над территорией Австрии, Венгрии, Румынии, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Монголии, Китая и Южной Кореи. Перелет занял на два часа больше прямого.
Известно, что во время посещения Японии Шольц встретился с премьер-министром страны Фумио Кисидой и принял участие в экономической конференции в Токио.