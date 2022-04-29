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22 минуты назад

Самолету Шольца пришлось пересечь Северный полюс, чтобы не попасть в Россию

Елена Прошина

Правительственному самолету с канцлером Германии Олафом Шольцем, возвращавшимся из Японии в Берлин, пришлось пролететь через Северный полюс, чтобы обогнуть воздушное пространство России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Самолет с Шольцем вернулся в Берлин через Северный полюс
Фото: globallookpressgloballookpress

Отмечается, что маршрут самолета Шольца Airbus A350 «Курт Шумахер» пролегал через территорию Аляски, Северного Ледовитого океана и Финляндию. Общая его протяженность составила 12 319 километров, а время в пути — примерно 13 часов 30 минут. Таким образом полет занял на 1 час и 20 минут больше, чем если бы самолет следовал по прямому маршруту через Китай и Россию.

В DPA добавили, что маршрут через Северный полюс является редкостью даже для опытных пилотов.

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По пути в Токио самолет также облетел РФ. Маршрут пролегал над территорией Австрии, Венгрии, Румынии, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Монголии, Китая и Южной Кореи. Перелет занял на два часа больше прямого.

Известно, что во время посещения Японии Шольц встретился с премьер-министром страны Фумио Кисидой и принял участие в экономической конференции в Токио.

В мире,Курт Шумахер,Олаф Шольц,Фумио Кисида,
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