Самолет с Шольцем вернулся в Берлин через Северный полюс

Правительственному самолету с канцлером Германии Олафом Шольцем, возвращавшимся из Японии в Берлин, пришлось пролететь через Северный полюс, чтобы обогнуть воздушное пространство России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

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Отмечается, что маршрут самолета Шольца Airbus A350 «Курт Шумахер» пролегал через территорию Аляски, Северного Ледовитого океана и Финляндию. Общая его протяженность составила 12 319 километров, а время в пути — примерно 13 часов 30 минут. Таким образом полет занял на 1 час и 20 минут больше, чем если бы самолет следовал по прямому маршруту через Китай и Россию.

В DPA добавили, что маршрут через Северный полюс является редкостью даже для опытных пилотов.

По пути в Токио самолет также облетел РФ. Маршрут пролегал над территорией Австрии, Венгрии, Румынии, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Монголии, Китая и Южной Кореи. Перелет занял на два часа больше прямого.