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30 минут назад

Лавров посоветовал Молдавии беспокоиться из-за затаскивания в НАТО

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, должна ли Молдавия беспокоиться в связи со специальной военной операцией РФ на Украине, посоветовал Кишиневу беспокоиться в связи с попытками затянуть республику в НАТО.

Лавров дал совет Молдавии
Фото: ТАССТАСС

В интервью телеканалу Al Arabiya Лаврова спросили, «должна ли опасаться чего-то Молдавия в связи со специальной операцией России».

«Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затаскивают в НАТО, и я не думаю, что это поможет безопасности Молдавии», – приводит ответ министра РИА «Новости».

«Цели специальной военной операции России на Украине были объявлены. Они состоят в том, чтобы защищать гражданское население на востоке Украины и следить за тем, чтобы не было никаких угроз с территории Украины для этого населения и для России. Вот и все», – пояснил он.

Напомним, 9 марта премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила об отсутствии у властей республики планов вступать в НАТО.

В мире,Наталья Гаврилица,Сергей Лавров,НАТО,
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