Лавров дал совет Молдавии

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, должна ли Молдавия беспокоиться в связи со специальной военной операцией РФ на Украине, посоветовал Кишиневу беспокоиться в связи с попытками затянуть республику в НАТО.
В интервью телеканалу Al Arabiya Лаврова спросили, «должна ли опасаться чего-то Молдавия в связи со специальной операцией России».
«Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затаскивают в НАТО, и я не думаю, что это поможет безопасности Молдавии», – приводит ответ министра РИА «Новости».
«Цели специальной военной операции России на Украине были объявлены. Они состоят в том, чтобы защищать гражданское население на востоке Украины и следить за тем, чтобы не было никаких угроз с территории Украины для этого населения и для России. Вот и все», – пояснил он.
Напомним, 9 марта премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила об отсутствии у властей республики планов вступать в НАТО.