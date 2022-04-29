Псаки: Россия не должна участвовать в саммите G20

Соединенные Штаты продолжают считать, что Россия не должна принимать участие в саммите Группы двадцати (G20), который состоится в ноябре на индонезийском острове Бали. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.
Ее попросили прокомментировать возможное участие президента РФ Владимира Путина в саммите.
"Президент [США Джо Байден] публично высказался против участия президента Путина в G20. Мы приветствуем участие и приглашение Украины участвовать в G20. До этого еще шесть месяцев, поэтому мы не знаем, не можем сейчас предсказать, как это все будет выглядеть", - сказала Псаки.
По ее словам, США в частном порядке связались с Индонезией, которая принимает саммит, и выяснили, что Россия была приглашена еще до начала военной спецоперации на Украине.
"Мы публично и частным образом выражали свое мнение о том, что не считаем, что они должны быть частью этого [саммита]", - утверждала официальный представитель Белого дома.
Она в очередной раз повторила, что США "не видели до сих пор признаков того, что Россия планирует конструктивно участвовать в дипломатических переговорах" с Украиной.
"Мы надеемся, что ситуация изменится, потому что, очевидно, дипломатические переговоры и контакты - это способ положить конец этому конфликту, и президент Путин может положить конец этому конфликту завтра, может положить конец этому конфликту прямо сейчас", - сказала Псаки.
Отвечая на уточняющий вопрос о возможном формате участия Путина во встрече лидеров G20, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу сказал, что "пока таких решений нет".
Президент Индонезии Джоко Видодо в распространенном заявлении сообщил в пятницу, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит Группы двадцати. По словам индонезийского лидера, Путин планирует принять участие в саммите. В четверг состоялся телефонный разговор лидеров двух стран. Путин обсудил с коллегой из Индонезии ситуацию на Украине и деятельность G20.
Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США попросили Индонезию пригласить Украину в качестве наблюдателя на саммит в ноябре. Страна-председатель традиционно приглашает на встречи G20 наблюдателей от других государств. При этом они, как правило, не принимают участия в официальных дискуссиях. Агентство также сообщало со ссылкой на источники, что США оказывали давление на руководство Индонезии с целью не допустить Путина к участию в саммите.