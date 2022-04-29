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41 минуту назад

Пентагон прокомментировал данные о попытках покушений на Зеленского

Lenta.ru

Представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал данные некоторых СМИ о попытках покушений на президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что ведомство не подтверждает эту информацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Пентагон прокомментировал данные о попытках покушений на Зеленского
Фото: ReutersReuters

«Я не могу подтвердить эту историю», — сказал Кирби в ответ на просьбу прокомментировать публикацию Washington Times о том, что якобы «Россия дважды атаковала резиденцию Зеленского».

При этом представитель американского ведомства отметил, что не может опровергнуть рассказ Зеленского.

В марте в офисе Зеленского насчитали более 10 попыток ликвидировать президента. Советник главы ведомства Михаил Подоляк заявил, что выводы в Офисе президента сделали на основании того, что к ним постоянно поступают сообщения о пытающихся проникнуть в правительственный квартал Киева диверсионно-разведывательных группах (ДРГ).

В мире,Михаил Подоляк,Джон Кирби,Владимир Зеленский,Пентагон,
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