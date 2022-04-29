Пентагон прокомментировал данные о попытках покушений на Зеленского

Представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал данные некоторых СМИ о попытках покушений на президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что ведомство не подтверждает эту информацию. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Я не могу подтвердить эту историю», — сказал Кирби в ответ на просьбу прокомментировать публикацию Washington Times о том, что якобы «Россия дважды атаковала резиденцию Зеленского».

При этом представитель американского ведомства отметил, что не может опровергнуть рассказ Зеленского.