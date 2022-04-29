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46 минут назад

В Раде предложили ввести санкции против представителей РПЦ

Елена Прошина

В Верховную Раду внесли законопроект о введении санкций против представителей Русской православной церкви, в том числе в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В Раде предложили ввести санкции против представителей РПЦ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В нем предлагается ввести «специальные экономические и другие ограничительные меры» в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, заместителя председателя ОВЦС МП протоиерея Николая Балашова и митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Среди санкций, в частности, указаны блокировка активов, торговых операций и выдачи наличных по платежным картам, запрет «пользования радиочастотным ресурсом Украины», прекращение культурных обменов и научного сотрудничества, отказ в предоставлении виз, аннулирование официальных визитов и лишение госнаград.

Решение о введение данных мер в отношении представителей РПЦ объяснили их «системными и активными» действиями по поддержке России. Также в пояснительной записке указали, что принятие данного документа «поспособствует уменьшению реальных и потенциальных угроз национальным интересам, информационной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины».

В числе инициаторов законопроекта числится в том числе экс-президент страны Петр Порошенко.

В мире,Николай Балашов,Петр Порошенко,Верховная Рада,РПЦ,
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