Семья из трех человек вышла с "Азовстали"

Семья из трех человек смогла выйти из комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале.
По его словам, семья «выходила на свой страх и риск», их «запугивали, что они не дойдут».
«Глава семьи Михаил в одном цеху нашел радио и настроил его на волну Вести ФМ и только после услышанного о том, что есть коридор, они решились выйти. В подземелье цеха еще остается 71 человек», — рассказал журналист.
Накануне вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила о начале планирования операции по эвакуации мирных граждан из комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал, что Кремль не видит темы для переговоров по ситуации вокруг мариупольской «Азовстали», российский лидер Владимир Путин сказал, что гражданские лица могут выйти оттуда, а военные должны сложить оружие. Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов к неотложным переговорам для эвакуации людей из «Азовстали».
До этого заместитель официального представителя генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Фархан Хак рассказал, что управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало команду по эвакуации гражданских лиц с территории завода. По его словам, представители организации обсудили с Москвой и Киевом разработку операционных рамок по эвакуации. Он подчеркнул, что при этом «условий на земле» для этого еще нет, а на подготовку операции потребуется несколько дней.