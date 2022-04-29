Семья из трех человек вышла с "Азовстали"

Семья из трех человек смогла выйти из комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

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По его словам, семья «выходила на свой страх и риск», их «запугивали, что они не дойдут».

«Глава семьи Михаил в одном цеху нашел радио и настроил его на волну Вести ФМ и только после услышанного о том, что есть коридор, они решились выйти. В подземелье цеха еще остается 71 человек», — рассказал журналист.

Накануне вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила о начале планирования операции по эвакуации мирных граждан из комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал, что Кремль не видит темы для переговоров по ситуации вокруг мариупольской «Азовстали», российский лидер Владимир Путин сказал, что гражданские лица могут выйти оттуда, а военные должны сложить оружие. Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов к неотложным переговорам для эвакуации людей из «Азовстали».