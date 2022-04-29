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21 минуту назад

Немцы засомневались в адекватности украинского посла

Елена Прошина

Немецкие пользователи Twitter раскритиковали украинского посла Андрея Мельника за очередные нападки в адрес Берлина.

Немцы засомневались в адекватности украинского посла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат сделал репост статьи журнала Cicero, на обложке которого был изображен черный орел — один из символов ФРГ — связанный трубопроводом. По всей видимости картинка подразумевала энергетическую зависимость Берлина от Москвы.

«Германия. В паутине», — подписал статью Мельник.

Немцев подобные намеки разозли настолько, что они начали сомневаться в адекватности посла.

«Вы действительно больны, господин Мельник... Извините. Да, конфликт — это плохо. Но то, что вы устраиваете, ничем не лучше», — написал пользователь с ником marzena milge.

Johann Schneider посоветовал Мельнику трудиться над установлением мира, отметив, что у Берлина нет никаких проблем с энергоснабжением и экономическим сотрудничеством с Москвой.

По мнению пользователя с ником cyriax, украинцам стоит сказать спасибо, а не набрасываться на Германию, которая поддерживает их страну большими деньгами, оружием, принимает многих беженцев и выражает солидарность в связи с этими событиями.

«Мы в паутине Украины! Одна из самых коррумпированных стран втягивает всех в третью мировую войну. Мое глубочайшее презрение», — отметил jenny block.

Steffen тоже уверен, что «лучше быть в паутине, чем в регрессивном националистическом угаре». Также немецкие пользователи назвали Мельника «откровенным фашистом, который яростно бросается на другие государства, хотя сам родом из страны с самым высоким уровнем коррупции в Европе, где публично поддерживают нацистов».

В мире,Андрей Мельник,
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