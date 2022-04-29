Кабмин Украины принял решение о выходе из нескольких соглашений с Россией

Украинское правительство денонсировало соглашение о сотрудничестве с Россией в области рыбного хозяйства. Также одобрены проекты законов о выходе из соглашений с РФ, касающихся налогообложения и научно-технического сотрудничества, сообщил в пятницу представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук .

"Денонсировано соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области рыбного хозяйства", - написал Мельничук в своем Telegram-канале по итогам заседания правительства.

Также кабмин одобрил законопроекты о прекращении действия правительственного соглашения о научно-техническом сотрудничестве и "О денонсации соглашения между правительством Украины и правительством РФ об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов".