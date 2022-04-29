Канадцев планируют наказывать за «лунные» преступления

Власти Канады внесли в парламент поправки к уголовному кодексу, которые предусматривают ответственность за преступления, совершенные на Луне. Об этом сообщает телеканал CBC.

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Отмечается, что национальный уголовный кодекс уже содержит пункт о совершении канадцами преступлений во время космического полета на МКС.

Любое противоправное действие, согласно ему, считается совершенным в Канаде. Новая редакция кодекса будет учитывать преступления, совершенные на станции Gateway, которую планируют выстроить на окололунной орбите, во время транспортировки на нее или на поверхности Луны.