Канадцев планируют наказывать за «лунные» преступления

Власти Канады внесли в парламент поправки к уголовному кодексу, которые предусматривают ответственность за преступления, совершенные на Луне. Об этом сообщает телеканал CBC.
Отмечается, что национальный уголовный кодекс уже содержит пункт о совершении канадцами преступлений во время космического полета на МКС.
Любое противоправное действие, согласно ему, считается совершенным в Канаде. Новая редакция кодекса будет учитывать преступления, совершенные на станции Gateway, которую планируют выстроить на окололунной орбите, во время транспортировки на нее или на поверхности Луны.
Данные поправки стали следствием присоединения Канады к проекту Lunar Gateway. Их планируют включить в 443-страничный Закон об исполнении бюджета, представленный в палату общин.