Граждане Евросоюза едут в Белоруссию, чтобы купить соль, потому что у них ее нет. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит пресс-служба главы государства.
Лукашенко отметил, что Белоруссия открыла границы перед католической Пасхой на несколько дней, чтобы жители Польши, Литвы и Латвии могли приехать «к своим родным на могилки». Однако, по его словам, власти этих государств не выпускают своих граждан из стран, чтобы те не увидели, что «белорусы нормально живут».
«Так они людей своих не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет! И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия!» — добавил Лукашенко во время посещения одного из сельхозпредприятий в Гомельской области.
Также он в форме шутки раскрыл секрет благосостояния народа Белоруссии. По мнению Лукашенко, причиной этого является «диктатура, которая позволяет поддерживать порядок в стране».