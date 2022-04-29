Киевлян просят не ездить на личном транспорте, чтобы обеспечить топливом военных

Киевские власти просят жителей столицы ограничить использование личного транспорта, чтобы украинские военные были обеспечены топливом.
"Киевлян призывают по возможности не передвигаться личным автотранспортом, чтобы в первую очередь обеспечить потребность в горючем для военных", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале Киевской городской администрации.
Власти попросили киевлян пользоваться общественным транспортом, напомнив о работе метро и маршрутах автобусов, трамваев и троллейбусов.