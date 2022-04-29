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55 минут назад

Киевлян просят не ездить на личном транспорте, чтобы обеспечить топливом военных

ТАСС

Киевские власти просят жителей столицы ограничить использование личного транспорта, чтобы украинские военные были обеспечены топливом.

Киевлян просят не ездить на личном транспорте, чтобы обеспечить топливом военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Киевлян призывают по возможности не передвигаться личным автотранспортом, чтобы в первую очередь обеспечить потребность в горючем для военных", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале Киевской городской администрации.

Власти попросили киевлян пользоваться общественным транспортом, напомнив о работе метро и маршрутах автобусов, трамваев и троллейбусов.

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