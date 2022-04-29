Швеция не определилась с решением по вступлению в НАТО

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что окончательное решение о вступлении страны в НАТО пока не принято. Об этом сообщает финский канал MTV.

Такое заявление Линде сделала на пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Пеккой Хаависто.

Линде спросили, намерена ли Швеция подать заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией.

«В Швеции решение по НАТО еще не принято. Парламентские дебаты на эту тему продолжаются. В Швеции процесс отличается от финского», - отметила министр.

Она подчеркнула, что анализ возможной подачи заявки в НАТО будет завершен к 13 мая.

«Решение Финляндии сильно повлияло на шведскую линию», - сказала Линде, отметив, что желательны параллельные и примерно одновременные решения.

Хаависто добавил, что во время переходного периода - когда страны подали заявки в НАТО, но еще не стали членами альянса - им придется полагаться на собственные вооруженные силы для защиты.

На фоне украинского кризиса Швеция и Финляндия начали обсуждать возможное вступление в НАТО. Большинство финнов высказались в поддержку вступления страны в альянс впервые с 1984 года.

Финский форум бизнеса и политики EVA собирает данные два раза в год в течение почти 40 лет, чтобы отслеживать взгляды и ценности финнов, в том числе их отношение к возможному членству в НАТО.

Результаты осени 2021 года показали, что только 26 процентов населения поддерживали вступление в альянс, но после февраля 2022 года их число подскочило до 60 процентов. Такой же процент финнов хочет, чтобы решение было принято уже в этом году.