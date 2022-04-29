Китай назвал «настоящие» стороны конфликта на Украине

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что сторонами конфликта на Украине на самом деле являются Россия и США в лице НАТО. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, Европе необходимо извлечь урок из происходящего на Украине. Лицзянь добавил, что европейским странам нужно понять, что настоящими сторонами конфликта там оказались не Москва и Киев, а Россия и США в лице НАТО.
Представитель МИД КНР также добавил, что целью США является максимальное затягивание конфликта на Украине, для того, чтобы ослабить Россию. В то же время Европа и международное сообщество призывают к окончанию войны.
Ранее Китай осудил заявления госсекретарь США Энтони Блинкена о необходимости вооружать Тайвань. Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что Вашингтону следует быть осмотрительными в своих действиях и выражениях по Тайваню, чтобы не пострадали китайско-американские отношения.