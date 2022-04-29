Китай назвал «настоящие» стороны конфликта на Украине

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что сторонами конфликта на Украине на самом деле являются Россия и США в лице НАТО. Об этом пишет ТАСС.

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По его словам, Европе необходимо извлечь урок из происходящего на Украине. Лицзянь добавил, что европейским странам нужно понять, что настоящими сторонами конфликта там оказались не Москва и Киев, а Россия и США в лице НАТО.

Представитель МИД КНР также добавил, что целью США является максимальное затягивание конфликта на Украине, для того, чтобы ослабить Россию. В то же время Европа и международное сообщество призывают к окончанию войны.