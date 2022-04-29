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29 минут назад

Байден не смог выговорить слово во время речи в адрес Путина

Елена Прошина

Во время своей очередной обвинительной речи в адрес российского президента Владимира Путина и его окружения, глава Белого дома Джо Байден не смог выговорить слово «клептократия». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я направил в конгресс всесторонний документ, который придаст дополнительные возможности нашим усилиям по изъятию (имущества) у российских олигархов... Чтобы мы были уверены, что заберем нажитое. Мы заберем это, арестуем яхты и роскошные дома», — сказал Байден.

После этого президент пытался обозвать предпринимателей «путинскими клептократами», но не смог выговорить это слово.

«Это плохие ребята», — пояснил он после некоторой паузы.

Напомним, президент США регулярно попадает впросак. До этого Байден во время объявления благодарностей в адрес представителей конгресса, не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра и назвал себя Джо Биденом. Он также путал Сирию с Ливией, Иран с Ираком, а уголовное преследование — с проституцией.

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