Байден не смог выговорить слово во время речи в адрес Путина

Во время своей очередной обвинительной речи в адрес российского президента Владимира Путина и его окружения, глава Белого дома Джо Байден не смог выговорить слово «клептократия». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я направил в конгресс всесторонний документ, который придаст дополнительные возможности нашим усилиям по изъятию (имущества) у российских олигархов... Чтобы мы были уверены, что заберем нажитое. Мы заберем это, арестуем яхты и роскошные дома», — сказал Байден.

После этого президент пытался обозвать предпринимателей «путинскими клептократами», но не смог выговорить это слово.

«Это плохие ребята», — пояснил он после некоторой паузы.