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21 минуту назад

Президент Индонезии отказал Украине в просьбе поставить оружие

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что отказал Владимиру Зеленскому в просьбе предоставить Украине оружие, но заявил о готовности отправить в страну гуманитарную помощь, сообщает местное издание Jakarta Post.

Индонезия отказалась поставить оружие Украине
Фото: ReutersReuters

«Президент отказал украинскому лидеру в просьбе оказать стране военную поддержку, но добавил, что вместо этого Индонезия отправит (на Украину) гуманитарную помощь», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

Как заявил Видодо, он сообщил Зеленскому, что «в соответствии с конституционным мандатом и принципами внешней политики Индонезии запрещено оказывать какую-либо военную поддержку».

Ранее СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский приглашены на саммит «Большой двадцатки» в Индонезии.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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