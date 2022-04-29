Индонезия отказалась поставить оружие Украине

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что отказал Владимиру Зеленскому в просьбе предоставить Украине оружие, но заявил о готовности отправить в страну гуманитарную помощь, сообщает местное издание Jakarta Post.

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«Президент отказал украинскому лидеру в просьбе оказать стране военную поддержку, но добавил, что вместо этого Индонезия отправит (на Украину) гуманитарную помощь», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

Как заявил Видодо, он сообщил Зеленскому, что «в соответствии с конституционным мандатом и принципами внешней политики Индонезии запрещено оказывать какую-либо военную поддержку».