Обзор иноСМИ: «страшный «Сармат» и удар по польской деревне

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Страшный «Сармат»: будут ли русские его использовать и где»

«Сармат» - одно из важнейших стратегических вооружений, разработанных Россией за последние годы, и один из самых опасных видов ядерного оружия в мире, пишет Al Mayadeen. Издание отмечает, что недавнее испытание «Сармата», или, как называет ракету НАТО, «Сатаны-2», может иметь новое и беспрецедентное значение: во-первых, так как испытания показали передовые возможности ракеты, а во-вторых, потому что испытания совпадают с украинским кризисом.

«Сармат» - это межконтинентальная баллистическая ракета, развивающая скорость в 24 тысячи километров в час, что в двадцать раз больше скорости звука. Дальность стрельбы - 18 тысяч километров. По версии Al Mayadeen, из-за «колоссального давления и русофобской политики Запада» Москва может устроить «неожиданную акцию, опираясь на эти ракетные возможности». Издание отмечает, что «Сармат» может обогнуть как Северный, так и Южный полюса Земли, поэтому его могут направить в Арктику, где идет борьба за природные богатства.

«Жители Запада становятся соучастниками украинского конфликта»

Глава российской дипломатии Сергей Лавров обвинил НАТО в том, что альянс «ведет прокси-войну с Россией через посредника», пишет Le Figaro. По словам Лаврова, это влечет за собой «реальный риск» Третьей мировой войны.

Боевые действия на Украине переместились из городов на обширные равнины Донбасса. Потребность Украины в тяжелом вооружении - артиллерии, бронетехнике - становится все более насущной. Вашингтон намерен предоставить стране все необходимое. В Москве повторяют, что Запад, поставляя оружие, становится соучастником конфликта. Le Figaro подчеркивает, что это меняет условия противостояния.

«Настоящий удар по польской деревне»

Эмбарго на российский уголь - еще одна проблема, стоящая перед польской деревней, пишет Money.pl. В прошлом году цены на уголь стали рекордными, а вступление в силу эмбарго ЕС может «стать настоящим ударом для фермеров» - сделать уголь еще дороже и спровоцировать его дефицит.

Многие фермеры столкнутся с реальной проблемой, так как не могут позволить себе заменить старые печи на экологичные источники тепла. В 2022-м цены на уголь выросли более чем на сто процентов к прошлому году. При этом многие сельскохозяйственные фермы и частные дома в пригородах до сих пор используют уголь. Данные Института структурных исследований показывают, что проблема энергетической бедности может касаться уже почти 4,6 миллиона поляков, проживающих в основном в небольших городах и деревнях. Как подчеркивает Money.pl, введенные санкции лишь ускорили то, что и так должно было произойти, поэтому польская деревня должна быть готова к переменам.

«Власти Болгарии поссорились из-за российского газа»

Решение Москвы прекратить поставки газа в Болгарию обозначило политический раскол между ключевыми фигурами в стране, пишет «Дневник». Президент Румен Радев и правительство начали высказывать противоположные точки зрения.

Радев обменялся резкими комментариями по поводу болгарского оружия на Украине с вице-премьером Корнелией Ниновой, партия которой поддержала его на выборах, и неожиданно оказался согласен с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым - хотя между ними были непреодолимые политические разногласия в последние два года. В своем резком заявлении в аэропорту перед отлетом в Испанию Радев назвал приостановку поставок газа доказательством, что позиция правительства увеличивает риски для страны. Борисов заявил, что газ, который будут поставлять в Болгарию, все равно будет российским, но в два раза дороже из-за посредников. В правительстве же уверяют, что благодаря поставкам газа из Греции, Турции и Азербайджана проблем не будет.

«Саудовская Аравия получит ядерную бомбу через день после Ирана»

Саудовская Аравия, вероятно, будет стремиться к развитию собственного ядерного потенциала в случае заключения США ядерной сделки с Ираном. Джим Филлипс, эксперт по ближневосточной политике, заявил Fox News, что «если завтра Иран станет ядерным, на следующий день саудовцы купят ядерное оружие у Пакистана или усилят свою собственную ядерную программу».