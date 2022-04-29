Додон призвал Санду начать переговоры с Россией по газу

Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал действующие власти отказаться от антироссийской санкционной повестки и начать переговоры с Российской Федерацией в сфере энергетики. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Еще раз призываю власти РМ во имя национальных интересов и интересов граждан Молдовы отказаться от санкционной антироссийской повестки, сохранять не только военный, но и экономический нейтралитет и срочно начать переговоры с нашим стратегическим партнером — Российской Федерацией — по всему спектру двухсторонних социально-экономических вопросов, включая газовый», — написал Додон.
Бывший глава государства также обратил внимание на поведение должностных лиц государства, которые, по его словам, ищут оправдание своим ошибкам и винят в них других. Додон назвал такую позицию «непрофессиональной» и «циничной».
«Полную ответственность за нынешний договор с «Газпромом» несут правящая партия и лично президент Молдовы, которые не захотели (или им не позволили) договориться с Россией о более выгодных условиях поставки газа в РМ», — отметил он.
Ранее Додон заявил, что власти Молдавии должны официально уведомить граждан о действиях, связанных с транзитом на Украину через территорию Республики Молдова некоторых товаров военного назначения, в том числе топлива.