Додон призвал Санду начать переговоры с Россией по газу

«Еще раз призываю власти РМ во имя национальных интересов и интересов граждан Молдовы отказаться от санкционной антироссийской повестки, сохранять не только военный, но и экономический нейтралитет и срочно начать переговоры с нашим стратегическим партнером — Российской Федерацией — по всему спектру двухсторонних социально-экономических вопросов, включая газовый», — написал Додон.