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41 минуту назад

Власти автономии в Молдавии разрешили носить георгиевскую ленту

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Народное собрание гагаузской автономии Молдавии приняло закон, разрешающий ношение и использование георгиевской ленты, которую ранее запретили молдавские власти. Об этом сообщает ТАСС.

Власти автономии в Молдавии разрешили носить георгиевскую ленту
Фото: ТАССТАСС

«Закон АТО Гагаузия "Об использовании символов Победы на территории Гагаузии". Одобрено единогласно», — заявил председатель Народного собрания Дмитрий Константинов.

Согласно документу, власти Гагаузии разрешили жителям автономии «беспрепятственно изготавливать, хранить и носить символы Великой Победы 9 мая 1945 года — георгиевские ленты, красные флаги Победы».

14 апреля парламент Молдавии одобрил запрет на хранение и ношение георгиевской ленты, а также использование атрибутики с латинскими буквами V и Z. Нарушителям грозит крупный штраф либо общественные работы.

19 апреля решение утвердила президент Молдавии Майя Санду, заявив, что георгиевскую ленту пора отправить в «мусорное ведро истории».

В мире,Дмитрий Константинов,
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