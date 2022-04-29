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21 минуту назад

Британский журналист заявил, что Лондон оттолкнул Украину от мира с Россией

News.ru

Глава британского МИД Лиз Трасс и премьер-министр Борис Джонсон постарались отнять у Украины любую возможность мирного урегулирования кризиса ради собственной выгоды, заявил колумнист The Guardian Саймон Дженкинс. Он раскритиковал Трасс за использование «бульварных» высказываний в ситуации, требующей взвешенных решений и понимания последствий.

В Британии раскрыли, как Лондон оттолкнул Украину от мира с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор статьи предположил, что спецоперация России может закончиться признанием Украиной Крыма и Донбасса, однако это развитие событий не устраивает западных партнёров Киева, которые хотят победы, чтобы «раззадорить избирателей». При этом любого, кто с ними не согласен, можно отвергнуть, назвав слабаком, трусом или сторонником России.

Джонсон и Трасс не заявляют, что вопрос о заключении Украиной соглашения должны решать Зеленский и народ его страны. Они хотят, чтобы он продолжал воевать столько, сколько потребуется для полного разгрома России, — подчеркнул Дженкинс.

Ранее Борис Джонсон заявил, что соглашения между Россией и Украиной о прекращении огня будет недостаточно для снятия с России британских санкций. По мнению Джонсона, ограничительные меры и дальнейшее предоставление помощи Украине помогут «гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс».

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Как ранее подчеркнул британский премьер, страны Запада могут приступить к перевооружению Украины после завершения спецоперации РФ. По его словам, современное вооружение Киев получит, даже если не станет полноправным членом НАТО.

В мире,Борис Джонсон,НАТО,
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