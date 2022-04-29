В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
44 минуты назад

ЕС нарастит поддержку Молдавии из-за ситуации в Приднестровье

Елена Прошина

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что на фоне ситуации в непризнанном Приднестровье ЕС намерен наращивать поддержку Молдавии в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Об этом сообщает РИА Новости.

ЕС нарастит поддержку Молдавии из-за ситуации в Приднестровье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ЕС предоставляет комплексную помощь для решения неотложных проблем, связанных с притоком беженцев, и наращивает среднесрочную поддержку для укрепления общей устойчивости Молдавии», - отметил Боррель.

Он также отметил, что инциденты в Приднестровье наносят ущерб безопасности и стабильности Молдавии. ЕС выражает солидарность с Кишиневым и заявляет о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности страны.

Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский обсудил с ответственным за вопросы реинтеграции вице-премьером Молдавии Олегом Серебряном и советником молдавского президента Дорином Речаном ситуацию в непризнанной республике. В частности, стороны обсудили вопросы безопасности, гуманитарного сотрудничества и экономического взаимодействия.

В мире,Жозеп Боррель,Вадим Красносельский,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители