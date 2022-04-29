ЕС нарастит поддержку Молдавии из-за ситуации в Приднестровье

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что на фоне ситуации в непризнанном Приднестровье ЕС намерен наращивать поддержку Молдавии в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Об этом сообщает РИА Новости.

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«ЕС предоставляет комплексную помощь для решения неотложных проблем, связанных с притоком беженцев, и наращивает среднесрочную поддержку для укрепления общей устойчивости Молдавии», - отметил Боррель.

Он также отметил, что инциденты в Приднестровье наносят ущерб безопасности и стабильности Молдавии. ЕС выражает солидарность с Кишиневым и заявляет о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности страны.