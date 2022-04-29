В МИД Израиля рекомендовали гражданам покинуть Приднестровье

«В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Приднестровье и в связи с тем, что возможности Министерства иностранных дел Израиля по оказанию помощи проживающим там израильским гражданам ограничены, настоятельно рекомендуется израильтянам покинуть Приднестровье как можно скорее», — говорится в сообщении на сайте МИД Израиля.