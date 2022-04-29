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27 минут назад

Санду рассказала о румынских военных на территории Молдавии

News.ru

На территории Молдавии нет румынских солдат, заявила президент республики Майя Санду, передаёт «Sputnik Молдова». Она добавила, что нет речи и о тех представителях румынской армии, кто якобы переоделся в молдавскую военную форму.

Это опять же фейк для того, чтобы напугать людей, чтобы была паника. Нет никаких румынских солдат и армии на территории нашей страны, — заявила Санду.

Она также напомнила, что Молдавия не будет поставлять военную помощь Украине, несмотря на запросы. По её словам, в стране нет современного арсенала, а также есть конституция, запрещающая передавать вооружение другим государствам и предусматривающая нейтралитет. Президент добавила, что республика может помочь Украине в иных областях.

Президент Молдавии высказалась о военной помощи Украине

Накануне Майя Санду назвала причину взрывов в Приднестровье. По её словам, за террористическими атаками в непризнанной республике стоят внутренние силы. Она отметила, что в регионе существует разлад между политическими верхушками, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации.

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