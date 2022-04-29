ФСБ впервые опубликовала показания бывшего личного пилота Гитлера

ФСБ России рассекретила впервые материалы следственного дела личного пилота Гитлера командира "эскадрильи фюрера" Ганса Баура, в которых он дал показания о последних днях верхушки нацистского рейха в бункере рейхсканцелярии в Берлине.

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Как отметили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в тексте к опубликованным документам, в составе наступающих на Берлин весной 1945 года частей 1-го Белорусского фронта военные контрразведчики "Смерш", перед которыми была поставлена задача разыскать и арестовать Гитлера и других главарей нацистской Германии, штурмовали рейхстаг и рейхсканцелярию с оборудованным в ее дворе "фюрербункером" - тщательно укрепленным, забетонированным подземным сооружением, в котором последние месяцы войны прятались Адольф Гитлер и его министр пропаганды Йозеф Геббельс.

"После захвата 2 мая 1945 года "фюрербункера" и задержания органами "Смерш" находившихся в бункере и пытавшихся сбежать из Берлина эсэсовцев начался кропотливый сбор информации о местах возможного нахождения всех высших руководителей Третьего рейха. Среди свидетелей последних дней нацистского фюрера были начальник обороны сектора "Цитадель" (рейхсканцелярия и бункер) Вильгельм Монке, начальник личной охраны Гитлера Ганс Раттенхубер, старший камердинер Гейнц Линге, личный адъютант Отто Гюнше и личный пилот, командир "эскадрильи фюрера" Ганс Баур", - отметили в ЦОС.