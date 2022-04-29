Псаки: у Байдена есть возможность отправить на Украину помощь на $250 млн

«Как вы знаете, мы выделили $3,5 млрд на военную помощь. У нас из этого осталось $250 млн... Чтобы продолжать оказывать им (украинцам. — RT) помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперёд по этому финансированию», — приводит слова Псаки РИА Новости.