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13 минут назад

Псаки: у Байдена есть возможность отправить на Украину помощь на $250 млн

RT на русскомиещё 2

Президент США Джо Байден может выделить Украине вооружений ещё на $250 млн, а для расширения поставок конгресс должен утвердить дополнительное финансирование, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки: у Байдена есть возможность отправить на Украину помощь на $250 млн
Фото: ReutersReuters

«Как вы знаете, мы выделили $3,5 млрд на военную помощь. У нас из этого осталось $250 млн... Чтобы продолжать оказывать им (украинцам. — RT) помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперёд по этому финансированию», — приводит слова Псаки РИА Новости.

Американский президент Джо Байден 28 апреля попросил у конгресса США ещё $33 млрд на поддержку Украины.

В Пентагоне заявили, что не считают эскалацией выделение этих денег.

Палата представителей США одобрила законопроект о ленд-лизе для Украины.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,Пентагон,
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