Германия и Греция готовы увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу

Германия и Греция выразили готовность увеличить поставки газа в Польшу и Болгарию после того, как Россия остановила экспорт энергоресурсов в эти страны. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на данные германского и греческого газовых операторов, сообщает РИА Новости.

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Издание отмечает, что эту информацию подтверждает фактическое увеличение объемов бронирования газовых мощностей на точке приема-сдачи Кулата-Сидирокастро между Грецией и Болгарией и объемов прокачки газа через Малнов, пункт пропуска между Германией и Польшей.

Ранее «Газпром» полностью приостановил газовые поставки польской компании PGNiG 27 и болгарской «Булгаргаз» в связи с их отказом платить за поставки энергоресурсов в рублях. В пресс-службе концерна указали, что 26 апреля «Газпром экспорт» так и не получил платежи за апрельские поставки от болгарской и польской компаний в российской валюте. Представители «Газпрома» подчеркнули, что вовремя уведомили компании об изменении требований к оплате.