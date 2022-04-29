Европейцам предрекли бунты из-за роста цен

«Эпоха низких цен» в Европе подошла к концу, и с этим следует смириться. Однако политики опасаются говорить об этом европейскому обществу, так как это неизбежно приведет к волнениям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью The Times.

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В материале отмечается, что цены в супермаркетах по всей Европе растут почти каждую неделю. События на Украине повышают и без того беспрецедентно высокие счета за электроэнергию. Власти пытаются свести ущерб к минимуму, но европейское общество все больше возмущается резким скачкам цен.

«Они заявляют, что Европа должна признать: два средства первой необходимости, такие как продовольствие и топливо, были слишком дешевыми на протяжении жизни целого поколения», — пишет The Times. В статье подчеркивается, что властям следует сообщить избирателям правду и заранее подготовиться к негативной политической реакции.

Дидерик Самсом, руководитель аппарата у исполнительного вице-председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса, предупредил, что низкая стоимость жизни в Европе до недавнего времени достигалась за счет импорта энергоносителей из России и в ущерб окружающей среде. По его словам, никто из государственных руководителей в Европе пока не решился сообщить избирателям, что поддерживать прежний уровень жизни невозможно, а новые цены — это навсегда.