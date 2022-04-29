Nуриндустрия просит увеличить число рейсов Turkish Airlines в РФ

Количество рейсов в Россию для авиакомпании Turkish Airlines предложили увеличить. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей индустрии и письма Общественного совета и Российского союза туриндустрии (РСТ), направленные в правительство, Минтранс и Совет по правам человека (СПЧ). По информации издания, из-за недостатка провозных мощностей на популярные у российских потребителей курорты Турции создастся искусственный дефицит предложения.

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Это в свою очередь может стать причиной роста цен на перелеты по направлению. Председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко сообщил, что стоимость проданных путевок в Турцию достигает 40 млрд руб. При этом, если количество рейсов не будет увеличено, то туроператоры не смогут вернуть гражданам деньги за путевки, заключает газета.