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35 минут назад

"Известия": туриндустрия просит увеличить число рейсов Turkish Airlines в Россию

Газета.Ruиещё 1

Количество рейсов в Россию для авиакомпании Turkish Airlines предложили увеличить. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей индустрии и письма Общественного совета и Российского союза туриндустрии (РСТ), направленные в правительство, Минтранс и Совет по правам человека (СПЧ). По информации издания, из-за недостатка провозных мощностей на популярные у российских потребителей курорты Турции создастся искусственный дефицит предложения.

Nуриндустрия просит увеличить число рейсов Turkish Airlines в РФ
Фото: Murad Sezer/ReutersMurad Sezer/Reuters

Это в свою очередь может стать причиной роста цен на перелеты по направлению. Председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко сообщил, что стоимость проданных путевок в Турцию достигает 40 млрд руб. При этом, если количество рейсов не будет увеличено, то туроператоры не смогут вернуть гражданам деньги за путевки, заключает газета.

Ранее сообщалось, что Минтранс подготовил проект развития отечественной авиационной отрасли до 2030 года стоимостью 627 млрд руб.

В мире,Дмитрий Давыденко,Минтранс РФ,Turkish Airlines,Ростуризм,Совет по правам человека,Российский союз туриндустрии,
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