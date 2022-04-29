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49 минут назад

Dir.bg: Болгарию ждёт хаос после прекращения поставок российского газа

RT на русском

Опрошенные эксперты из Болгарии предрекли стране хаос и разорение после прекращения поставок газа из России.

Dir.bg: Болгарию ждёт хаос после прекращения поставок газа РФ
Фото: ТАССТАСС

Бывший замминистра энергетики Явор Куюмджиев отметил, что национальные интересы Софии сводятся к обеспечению граждан теплом и электричеством по приемлемым ценам, а бизнес — необходимыми для работы ресурсами.

«Наступит хаос. В 2021 году Болгария использовала 3,2 млрд куб. м газа, из которых более 75% поступило из России, остальные — около 300 млн — из Азербайджана и около 250 миллионов из различных источников сжиженного газа», — цитирует его Dir.bg.

По мнению Куюмджиева, без поставок из России страна лишится необходимых 2,5 млрд куб. м газа, которые невозможно восполнить.

Председатель правления Национального отраслевого союза пекарей и кондитеров Марияна Кукушева отметила, что сокращение поставок топлива ударит по хлебопекарной промышленности — много заводов вынуждены будут прекратить свою деятельность.

Под угрозой окажется и сельское хозяйство — предприниматель Красимир Кумчев прогнозирует обвал урожайности подсолнечника и кукурузы.

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

В мире,Газпром,
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