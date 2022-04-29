Dir.bg: Болгарию ждёт хаос после прекращения поставок газа РФ

«Наступит хаос. В 2021 году Болгария использовала 3,2 млрд куб. м газа, из которых более 75% поступило из России, остальные — около 300 млн — из Азербайджана и около 250 миллионов из различных источников сжиженного газа», — цитирует его Dir.bg.