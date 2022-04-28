В Молдавии объяснили запрет на георгиевские ленты

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране запретили георгиевскую ленту для безопасности граждан, потому что это «символ войны». Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Георгиевская лента не была символом победы до 2009 года. К сожалению, она стала символом войны, поэтому нужно было ее запретить. Недопустимо, чтобы в Молдавии некоторые граждане ходили со знаками войны и продвигали войну, мы защищаем безопасность наших граждан, поэтому нужно было принимать этот закон», — пояснила Санду.

При этом, по ее словам, запрет не скажется на праздновании Дня Победы. В стране 9 мая объявлено выходным днем, чтобы граждане могли отметить его, добавила она.

Президент Молдавии также подчеркнула необходимость чтить память людей, которые отдали жизнь за мир, и призвала сплотиться вокруг мира, который нужен всем странам.

14 апреля парламент Молдавии одобрил запрет на ношение и хранение георгиевской ленточки, а также символы «Z» и «V», которые российские военные используют с начала специальной военной операции на Украине. Глава государства считает, что новые поправки не затрагивают историческую память Молдавии, так как «люди смогут и впредь почитать героев», которые сражались во Второй мировой войне. Президент уверена, что символы меняют свое значение в зависимости от контекста, что и происходит с георгиевской лентой, Z и V из-за российской военной операции на Украине.