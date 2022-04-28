США считает, что Тайваню «жизненно важно» иметь оружие для обороны

«Я согласен, жизненно важно, чтобы у Тайваня по-прежнему были средства для самообороны... Мы решительно настроены на то, чтобы у Тайваня было все, что ему нужно для своей защиты, как мы это и делали на протяжении десятков лет, в период работы восьми администраций», — цитирует Блинкена ТАСС.