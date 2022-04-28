Молдавия готовится к приостановке поставок российского газа

«Встречи и заседания по энергетическому сектору происходят каждый день, потому что это самая большая проблема. Если "Газпром" приостановит поставки, то у нас есть резервы в хранилищах на территории Румынии, к тому же мы можем купить часть газа на рынке, власти готовились. Газ будет, если не от "Газпрома", то от других источников, но цена очень высокая», — заявила Санду.