Молдавия готовится к приостановке поставок российского газа

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти страны готовятся к возможной приостановке поставок газа из России. Как сообщает РИА Новости, глава государства отметила, что топливо в стране будет даже в этом случае, однако его цена будет выше.
«Встречи и заседания по энергетическому сектору происходят каждый день, потому что это самая большая проблема. Если "Газпром" приостановит поставки, то у нас есть резервы в хранилищах на территории Румынии, к тому же мы можем купить часть газа на рынке, власти готовились. Газ будет, если не от "Газпрома", то от других источников, но цена очень высокая», — заявила Санду.
Санду отметила, что власти страны хотели бы избавиться от риска остаться без газа. Ключевой проблемой сейчас остается стоимость топлива, поскольку она сильно выросла на фоне ситуации в Украине.
Напомним, что в октябре 2021 года власти Молдавии договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности местного оператора «Молдовагаз» в 2022 году. Как рассказывали в «Газпроме», с учетом сложившейся в Молдавии ситуации было принято решение подписать контракт практических на их условиях, однако при 100% оплате текущих платежей.
Как заявлял вице-премьер Андрей Спыну, тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине — ни одна из компаний не смогла приехать в страну. Он допускал, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая.