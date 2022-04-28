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28 минут назад

Вице-премьер Словакии заявила, что долгосрочная изоляция России невозможна

ТАСС

Изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, Европа должна сотрудничать с ней после окончания конфликта на Украине. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в штаб-квартире ООН вице-премьер Словакии Вероника Ремишова.

В Словакии заявили о невозможности долгосрочной изоляции России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Думаю, я выражу неортодоксальное мнение даже внутри моей страны и, возможно, в ЕС, но я полагаю, что когда война закончится, то будет необходимость интегрировать Россию," - сказала она, комментируя последствия конфликта для международного сообщества.

По ее мнению, в долгосрочной перспективе РФ не должна стать такой же изолированной от мирового сообщества, как Северная Корея.

FT: Германия, Австрия, Венгрия и Словакия готовятся платить за российский газ в рублях

В мире,ООН,ЕС,
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