В Словакии заявили о невозможности долгосрочной изоляции России

Изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, Европа должна сотрудничать с ней после окончания конфликта на Украине. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в штаб-квартире ООН вице-премьер Словакии Вероника Ремишова.
"Думаю, я выражу неортодоксальное мнение даже внутри моей страны и, возможно, в ЕС, но я полагаю, что когда война закончится, то будет необходимость интегрировать Россию," - сказала она, комментируя последствия конфликта для международного сообщества.
По ее мнению, в долгосрочной перспективе РФ не должна стать такой же изолированной от мирового сообщества, как Северная Корея.