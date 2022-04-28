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50 минут назад

Генпрокуратура Украины: у домработницы Медведчука нашли $467 тысяч и €87 тысяч

Газета.Ru

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что при обыске у домработницы украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука изъято $467 тыс. и €87 тыс. Об этом сообщает РИА «Новости».

У домработницы Медведчука нашли полмиллиона долларов
Фото: Телеграм-канал «Baza»Телеграм-канал «Baza»

В заявлении Венедиктовой отмечается, что обыск был проведен в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Зеленский сообщил о задержании Медведчука

Ранее стало известно, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины пришли к брату Медведчука Сергею с обысками.

Обыски, как отметили в ведомстве, проводятся в рамках уголовного дела по подозрению в «злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр».

Родственники Козака и Медведчука — субъекты уголовного дела о незаконной добыче песка, уточнили в ГБР.

До этого в Кремле заявили, что прямых переговоров об обмене Медведчука не идет.

В мире,Ирина Венедиктова,Виктор Медведчук,
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