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23 минуты назад

В ФРГ подтвердили отправку помощи украинским военным от неонацистской партии

Lenta.ru

Правительство Германии подтвердило, что немецкая неонацистская партия «Третий путь» отправляет материальную помощь украинским военным. Об этом сообщает РИА Новости.

Германия подтвердила помощь украинским военным неонацистской партией
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

«Пожертвованием партия хочет продемонстрировать солидарность с оборонительной борьбой на Украине, особенно с "воюющими националистами", и способствовать дальнейшему продвижению этой борьбы», — сказано в ответе на запрос фракции «Левые», опубликованном на сайте бундестага.

Отмечается, что контакты ультраправой партии с украинской партией «Национальный корпус» и ее боевым крылом, полком «Азов», начались еще задолго до начала российской военной операции.

Ранее в порту Мариуполя были найдены десятки тел убитых бойцов националистического батальона «Азов». По данным журналистов, последнюю неделю в порту разбирают завалы и приводят территорию в порядок, чтобы начать восстановление и ввод объекта в эксплуатацию. Найденные тела собирают и отправляют в соответствующие военно-государственные структуры Донецкой народной республики (ДНР).

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