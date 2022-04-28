Президент Молдавии высказалась о военной помощи Украине

Президент Молдавии Майя Санду исключила возможность предоставления военной помощи Украине со стороны республики. Такое заявление она сделала в интервью телеканалу Rlive в четверг, комментируя информацию о запросе со стороны Киева продать имеющиеся у республики истребители МИГ-29.

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"Украина просит военную помощь у всех стран. <…> Но у нашей страны нет современного военного оборудования, а во-вторых есть конституция, которая говорит, что мы не можем этого делать", - сказала Санду.

В 2010 году Молдавия выставила на продажу шесть истребителей МиГ-29, доставшиеся ей после раздела имущества вооруженных сил бывшего СССР. Покупателей не удалось найти по сегодняшний день. Ранее в прессе появилась информация, что власти Украины обращались к Молдавии с просьбой о покупке этих истребителей.