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16 минут назад

Блинкен прокомментировал приостановку поставок газа Польше и Болгарии из России

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Отказ российской компании «Газпром» от поставок газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG из-за несогласия Варшавы и Софии проводить расчеты за энергоносители в российских рублях является примером использования Россией «энергетики в качестве оружия». Об этом в своем аккаунте Twitter заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен прокомментировал приостановку поставок газа Польше и Болгарии
Фото: ReutersReuters

Глава Госдепа обвинил российскую сторону в нарушении контрактов.

«Одностороннее нарушение "Газпромом" газовых контрактов с Болгарией и Польшей является еще одним примером того, как Россия использует энергетику в качестве оружия, это демонстрирует ненадежность России как поставщика энергоносителей», — прокомментировал он.

В Кремле назвали условия для возобновления поставок газа в Болгарию и Польшу

Ранее глава Госдепартамента заявил о готовности США добиваться наказания РФ за приписываемые ей преступления. Соответствующее заявление американский госсекретарь сделал во время слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

«Мы намерены сделать все, что в наших силах, как бы много времени на это ни потребовалось», — подчеркнул он.

В мире,Энтони Блинкен,Конгресс США,Газпром,Госдеп США,
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