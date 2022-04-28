Польша ответила на сообщения о планах установить контроль над Западной Украиной

Власти Польши , анонсировавшие масштабные военные учения в мае, отвергли сообщения о том, что Варшава планирует установить контроль над западной Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает РИА Новости.

Ранее Минобороны Польши объявило о предстоящих военных учениях, в связи с которыми с 1 мая и до конца месяца планируется интенсивное движение колонн военной техники на севере и востоке страны.