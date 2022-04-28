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37 минут назад

Польша ответила на сообщения о планах установить контроль над Западной Украиной

Lenta.ru

Власти Польши, анонсировавшие масштабные военные учения в мае, отвергли сообщения о том, что Варшава планирует установить контроль над западной Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает РИА Новости.

Польша ответила на сообщения о планах установить контроль над Западной Украиной
Фото: ReutersReuters

По словам Жарина, целью распространения указанной информации является подрыв сотрудничества Польши и Украины.

Ранее Минобороны Польши объявило о предстоящих военных учениях, в связи с которыми с 1 мая и до конца месяца планируется интенсивное движение колонн военной техники на севере и востоке страны.

СВР: Вашингтон и Варшава готовят план раскола Украины

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